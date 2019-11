Naboer til vindmøller vil have støjgrænser - ikke penge

Det mener Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, som ikke er imponeret over en ny politisk aftale om kompensation til borgere, der bor i nærheden af nye vindmøller og solcelleanlæg.

5000 kroner om året gør ikke nogen nævneværdig forskel. Og muligheden for at sælge et hus tæt på en nyopført vindmølle - til en pris vurderet af en uafhængig myndighed - er ikke nogen stor hjælp.

- Aftalens resultat er forventeligt. Det er ikke overraskende, men det er bekymrende, at man, som landsforeningen opfatter det, udlægger et røgslør for det, der er det egentlige problem.

- Det egentlige problem er ikke økonomi, siger næstformand Karsten Drøjdal.

Han peger på, at der derimod er brug for bedre beskyttelse af naboernes helbred. Og i den forbindelse er det støjen fra vindmøllerne, der skal sættes ind overfor, mener Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.

- Der skal være støjgrænser for vindmøller ved alle vindhastigheder. Støjen skal måles i husene og ikke beregnes. Afstanden til naboer skal øges til mindst ti gange møllens højde, siger Karsten Drøjdal.

For borgere vil den nye aftale betyde, at boligejere, der bor tæt på nye vindmøller, vil kunne sælge deres bolig til dem, der opstiller vindmøllerne, til en pris vurderet af en uafhængig myndighed.

Det vil ske i en afstand på fire til seks gange vindmøllens højde.

Det er Taksationsmyndigheden, der vurderer prisen. Og den myndighed har Karsten Drøjdal ikke stor tiltro til.

- At det er Taksationsmyndigheden, der skal vurdere, hvad boligen er værd, er et grænseoverskridende overgreb på naboerne, siger han.

Næstformanden henviser til, at flere naboer til vindmøller har lagt sag an mod myndigheden - og har fået medhold - fordi de mente at være berettiget til en større erstatning, end Taksationsmyndigheden vurderede.

Inden for fire til otte gange vindmøllens højde vil naboer - hvis de ikke sælger - kunne få 5000 kroner om året skattefrit. Naboer mindre end 200 meter fra et solcelleanlæg vil kunne få 2000 kroner om året.

Mens naboernes egen forening er skuffet over aftalen, er man anderledes positiv hos Wind Denmark, brancheforeningen for selskaber i vindsektoren.

I en kommentar skriver administrerende direktør Jan Hylleberg:

- På området for vind er vi overordnet meget tilfredse med, at der er fundet en balance, så de nærmeste naboer til vindmøller får bedre vilkår, og at lokalsamfund og kommuner atter kan se frem til en kontant gevinst, når de bidrager i den grønne omstilling.

Dansk Energi støtter også op om den politiske aftale, fortæller Kristine Grunnet, der er branchechef for vedvarende energi.

- Vi er glade for, at politikerne har taget bestik af situationen og vil indføre et system, som i langt højere grad kompenserer naboerne til vindmøllerne og solcellerne direkte, siger hun.