Nabo til Roskilde Festival taber opgør i retten

Han mente, at kommunen havde favoriseret festivalen. Påstanden var, at Natur- og Miljøklagenævnet havde truffet en ugyldig afgørelse, da nævnet godkendte kommunens indgreb.

Ejeren af et havecenter tæt på Roskilde Festival taber onsdag i Østre Landsret et opgør om ekspropriation af sine arealer.

Men landsretten siger altså nej. I stedet er nævnet tilkendt 200.000 kroner i sagsomkostninger.

Også i den oprindelige afgørelse fra Retten i Roskilde i november 2016 blev nævnet frifundet. Dengang skulle der betales sagsomkostninger på 300.000 kroner.

Keld Bjergegaards opgør med myndighederne har bygget på en påstand om, at ekspropriationen ikke var til gavn for almenvellet, som er en betingelse for indgrebet. Han har sagt, at værdien af arealet i hvert fald var 48 millioner kroner.

Det var tilbage i 2012, at kommunen besluttede sig for indgrebet, og nævnet nikkede til det i 2013. Derefter blev retssagen anlagt.

- Når man bliver udsat for sådan et overgreb, kan man enten lægge sig fladt ned og begynde at dø, eller også kan man kæmpe. Jeg gør det sidste, sagde Keld Bjergegaard sidste år til TV Lorry.

Som ejer af Roskilde Plantemiljø A/S kæmpede han imod ekspropriationen af de 52.300 kvadratmeter. Kommunens begrundelse var, at festivalen havde brug for mere plads på dyrskuepladsen, og også hensyn til idrætslivet spillede ind.

Oprindeligt lejede Bjergegaards sine arealer ud, men da han opsagde lejeaftalen, ønskede kommunen at købe. Handlen kom ikke i stand, og derefter lavede kommunen en lokalplan, som udlagde området til idræt og større events - og senere blev tvangssalget gennemført.

Festivalen er en af de største virksomheder i Roskilde Kommune. En topembedsmand vidste, at festivalen på et tidspunkt havde overvejet at flytte til en anden kommune, fremgår det af byrettens afgørelse fra sidste år.