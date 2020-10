Når lokal forankring er en hjertesag

I 2007 startede han projektet "Stem Silkeborg - stem personligt". Projektet har til formål at få lokale politikere fra Silkeborg valgt ind i Folketinget på tværs af partiskel.

- Når der er lokale sager, man skal tage stilling til på Christiansborg, eksempelvis udflytning af statslige arbejdspladser eller tildeling af infrastruktur, så er det vigtigt, at man har et lokalt folketingsmedlem, som kan tage det op i folketingsgruppen, sagde Thomas Jensen sidste år til TV2 Østjylland.

Efter valget sidste år blev han transportordfører for Socialdemokratiet. En post, som ifølge Thomas Jensen selv stod højt på ønskelisten.

Det skyldes, at han har nogle mærkesager på transportområdet, herunder en ny jernbane fra Silkeborg til Aarhus.

Tilbage i 2014 var Thomas Jensen et af de navne, som medierne bragte i spil som mulig ny skatteminister, da den daværende mand på posten, Morten Østergaard, blev politisk leder for De Radikale og afløste Margrethe Vestager som økonomi- og indenrigsminister i SR-regeringen.

Det endte dog med, at posten som skatteminister gik til Thomas Jensens partifælle Benny Engelbrecht.

Ved Folketingets åbning i 2018 var Thomas Jensen en af de politikere, der blev væk fra den traditionsrige gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke.

Det skyldtes, at daværende kirkeminister Mette Bock (LA) havde valgt valgmenighedspræsten Morten Kvist til at prædike.

Præsten var i dagene forinden blevet kritiseret skarpt for sit negative syn på homoseksuelle vielser og for tidligere at have sammenlignet homoseksuelle med pædofile.

- Jeg valgte at blive væk fra gudstjenesten, der ellers plejer at være en smuk oplevelse. Jeg synes bare, at præsten har vist et formørket syn på livet, som jeg ikke kan se mig selv i, sagde Thomas Jensen dengang til Midtjyllands Avis.

Privat er Thomas Jensen bosat i Silkeborg, hvor han er ambassadør for den lokale 1. divisionsklub, Silkeborg IF. Han har to børn.