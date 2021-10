Når du hedder Mehl og er bager

En ven fortæller til et middagsselskab om et fænomen, der kaldes nominativ determinisme. Nemlig at nogle mennesker vælger deres profession ud fra deres navn. Tennisstjernen Tennys Sandgren er et af eksemplerne.

Og så er der Anna og Roger Brillman, der er et optikerpar i Göteborg. Eivind Trædal er medlem af Oslos byråd for Miljøpartiet De Grønne.

Umiddelbart lyder det jo som en omgang pseudovidenskab.

Men ifølge Jesper Dammeyer, lektor i socialpsykologi på Københavns Universitet, er der noget om snakken. Han forsker blandt andet i, hvordan sprog og identitet påvirker ens trivsel.

- Det er på ingen måde tilfældigt, hvilken profession vi ender med. Det er bestemt af en række personligheds- og socialpsykologiske faktorer, og nominativ determinisme er en af dem, forklarer Jesper Dammeyer til Videnskab.dk.

Han fremhæver særligt to effekter, nemlig implicit egoisme og den blotte eksponeringseffekt.

I første omgang skal vi dog forstå et faktum om vores møde med verden.

Det er en psykologisk mekanisme, der afholder os fra at indse, hvor ligegyldige og almindelige vi alle sammen er.

- For os selv og andre fokuserer og fremhæver vi konstant det, vi er gode til, fordi vi grundlæggende har behov for at styrke os selv, siger Jesper Dammeyer.

Der findes heldigvis flere mekanismer, som fungerer næsten som et sæt øjenlåg, der skjuler den virkelige forklaring for os.

Den første medfører, at ting, der har noget med os selv at gøre, bare er lidt federe end alt muligt andet. Det kaldes også implicit egoisme.

- Når Geo sidder på uddannelsesportalen og scroller ned over uddannelser, vil han stoppe ved geologi, fordi han godt kan lide bogstaverne G-e-o og ordlyden. Han er forudbestemt til at læse om geologi på hjemmesiden - og der er dermed en større sandsynlighed for, at det også er det, han vælger at studere, siger Jesper Dammeyer.

Den anden forklaring på, at folk ved navn Geo kan have en forkærlighed for geografi, har noget at gøre med al den information, der skal bearbejdes inde i deres hoveder.

Bliver man bedt om at vurdere en række tilfældige tegn, vil man have en tendens til at synes bedst om dem, man har set før.

Effekten kaldes for den blotte eksponeringseffekt.

Det lyder måske meget tilforladeligt. Men det er også en af de socialpsykologiske mekanismer, der kan være med til at forklare fremmedhad og racisme.

Argumenterne bag nominativ determinisme køber Ocke-Schwen Bohn ikke. Han er professor i lingvistik på Aarhus Universitet. Her forsker han i sprogtilegnelse og psykolingvistik. Hvordan vi lærer og håndterer sprog.

- Jeg er særdeles kritisk. Det lyder virkelig mærkeligt. Jeg vil ikke sige åndssvagt, men det er tæt på åndssvagt, siger Ocke-Schwen Bohn og fortsætter:

- Du kan godt finde korrelationer (sammenhænge, red.) mellem navne og professioner. Men jeg er skeptisk over for, om der er en årsagssammenhæng. Det er anekdotisk evidens. Der er for mange modeksempler, siger Ocke-Schwen Bohn.

Begrebet anekdotisk evidens beskriver den situation, hvor man baserer et faktum på en selvoplevet hændelse. Det giver videnskaben ikke meget for.