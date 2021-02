Op til 25 procent af alle voksne danskere er bange for nåle. Men 10 procent er så bange for nåle, at det kan få dem til at sige til coronavaccinen. (Arkivfoto)

Nåleskræk kan betyde et nej til vaccine

Op til ti procent af alle voksne danskere er så bange for nåle, at de kan fravælge en coronavaccine, vurderer overlæge. Styrelse er ikke stødt på problemet.

Op mod hver tiende voksne dansker har så voldsom nåleskræk, at det kan få dem til at sige nej til en coronavaccine.

Prikket i skulderen, der følger med det at blive vaccineret, kan for nogle virke harmløst. Men for andre kan frygten for nåle føre til, at de ikke vil vaccineres - heller ikke mod corona.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her