NEKROLOG: Toppolitiker og statsministerfrue på samme tid

Hun er uddannet civilingeniør og har været miljøminister, folketingsmedlem af tre omgange og medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre.

I den brede offentlighed kendes Lone Dybkjær måske lige så meget for ægteskabet med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

De to viste sig for første gang offentligt sammen i 1992, kort tid efter at han var blevet valgt til posten som Socialdemokratiets formand.

De to blev gift i 1994 og fejrede sidste år 25-års bryllupsdag på Mallorca med hele familien.

- At jeg skulle blive gift med en statsminister, var virkelig ikke noget, der lå i vuggen, sagde hun i den forbindelse til B.T.

Romancen med Poul Nyrup Rasmussen var medvirkende til, at hun to år senere sagde midlertidigt farvel til dansk politik og drog mod Bruxelles.

På det tidspunkt havde Lone Dybkjær allerede haft en lang og produktiv karriere i politik.

I 1973 blev hun valgt til Folketinget for første gang. Hun røg ud igen fire år senere, men gjorde comeback i 1979 og sad i tinget i de efterfølgende 15 år.

Ligestilling mellem kønnene var en af Lone Dybkjærs mærkesager, og i 1984 var hun med til at forhandle en lov på plads, der sikrede barsel til mænd.

I 2007 blev hun kåret som årets politiker af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.

I 1988 blev hun udnævnt til miljøminister - Danmarks første kvindelige af slagsen - i Poul Schlüters KVR-regering. Det holdt i to år, inden Radikale Venstre forlod regeringen.

Senere fulgte altså romancen og ægteskabet med Poul Nyrup Rasmussen, som i 1993 blev statsminister i rødkløverregeringen, hvor Radikale Venstre også var med.

I 1994 forlod Lone Dybkjær Folketinget og blev samme år valgt ind i Europa-Parlamentet.

Her sad hun frem til 2004, hvorefter hun vendte hjem til Danmark. I øvrigt mens hendes mand tog den modsatte tur til Bruxelles efter at have forladt Folketinget.

Året efter blev Lone Dybkjær for tredje og sidste gang valgt til Folketinget, og her sad hun frem til sit frivillige stop i 2011.

Det seneste årti har der blæst hårde vinde omkring Lone Dybkjær.

I 2011 fik hun konstateret brystkræft, som spredte sig. Og to år senere mistede hun en af sine to døtre, som hun havde fra sit første ægteskab.

Lone Dybkjær har åbent fortalt om sit sygdomsforløb.

- Jeg lever forfra, og det fortsætter jeg med at gøre, så længe det varer, sagde hun til Se og Hør i marts i år.