Mystisk kjortelmand tiltalt i otte år gammel terrorsag

For snart to år siden blev en kjortelklædt mand ført ind i Københavns Byrets afdeling for grundlovsforhør. Efter et lukket retsmøde blev han varetægtsfængslet, og længe var det et mysterium, hvad sagen drejede sig om.

Tirsdag bliver selve retssagen mod den i dag 28-årig mand, som i medierne har været omtalt som "Kjortelmanden", indledt, og sløret over sagens detaljer vil endelig blive løftet.

Manden er anklaget for at hverve en anden mand til at slutte sig til en terrorgruppe i Syrien og for at medvirke til, at manden modtog træning i blandt andet våbenbrug og bombesprængning. Han nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi kæmpede længe for at holde alle oplysninger om sagen så hemmelige som muligt.

Og da medier i efteråret 2020 på baggrund af en aktindsigt i retsdokumenter kunne løfte en flig af sløret for sagens substans svarede anklagemyndigheden igen ved at rejse sigtelse mod en journalist fra DR.

Hun havde - lød det i sigtelsen - viderebragt oplysninger fra et lukket retsmøde. Og selv om det var Østre Landsret selv, der havde givet journalisten aktindsigt, så var anklagemyndigheden halvandet år om at nå frem til, at journalisten ikke havde brudt loven.

Anklagerne er så alvorlige, at anklagemyndigheden ikke alene mener, at retten skal idømme manden fængsel, men også tage hans danske statsborgerskab fra ham.

Den 28-årige mands påståede forbrydelse ligger ifølge anklagemyndigheden otte år tilbage i tiden, og hænger sammen med en sag mod en aarhusianer ved navn Hafed Matoussi.

Matoussi blev af Vestre Landsret i marts 2018 idømt tre års fængsel og livslang udvisning af Danmark, fordi han i september 2013 rejste til Syrien og i to uger opholdt sig hos den militante bevægelse Islamisk Stat.

Udvisningen skete, til trods for, at Matoussi er født og opvokset i Danmark.

Anklagemyndigheden mener, at det var den 28-årige kjortelmand, som dengang satte Matoussi i forbindelse med en person, der hjalp aarhustuneseren ind i Syrien og anbefalede ham over for Islamisk Stat.

Der ventes dom i sagen den 31. august.