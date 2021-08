Myrepindsvin er udrustet til overlevelse

Ligesom deres nære slægtning næbdyret lægger myrepindsvinene æg, har fluorescerende pels og sveder mælk for at fodre deres unger.

Derudover har myrepindsvinet en penis så mystisk, at videnskaben endnu ikke helt forstår den, og som med sine fire hoveder ligner noget fra en anden verden.

Forskere fra University of Melbourne har søgt at løse mysteriet i samarbejde med det australske reservat Currumbin Wildlife Sanctuary.

Her ankommer årligt op mod 50 sårede myrepindsvin, hovedsageligt fra trafikuheld. De bliver enten rehabiliteret, eller - hvis dyrene ikke kan reddes - aflivet.

De aflivede myrepindsvin gjorde det muligt for forskerne at nærstudere anatomien af dyrets penis. Blandt andet ved at bruge røntgen til at skabe 3D-afbildninger af organets indre.

Her gør en unik indre struktur, at myrepindsvinene kan styre, hvilken halvdel af deres penis der bliver erigeret. Men det gør også, at de kun kan bruge to af de fire hoveder ad gangen.

Den anatomiske indretning lader til at være forbundet med seksuel udholdenhed, konkluderer forskerne, efter at have observeret et tamt myrepindsvin på reservatet:

- Ved skiftevis at bruge hver side kan vores tamme myrepindsvin ejakulere 10 gange uden nogen betydelig pause, hvilket potentielt tillader ham at udkonkurrere mindre effektive hanner, skriver forskerne via mediet phys.org.

Modsat andre pattedyr bruger myrepindsvinet udelukkende sin penis til at formere sig og ikke også til at tisse med. Al afføring klarer den gennem sin "kloak", en anatomisk alt-i-en-løsning, der normalt ses hos krybdyr og fugle.

Denne anatomiske indretning vidner om de ældgamle evolutionære rødder, der gør myrepindsvinet så fascinerende.

Selv om myrepindsvinets penis på overfladen virker langt mere kompleks end eksempelvis den anordning, halvdelen af vi mennesker bærer rundt på, er det næsten omvendt.

- Dobbelthed er i virkeligheden et primitivt udviklingstræk, hvor alting er dobbelt, fortæller Mads Frost Bertelsen til Videnskab.dk.

Han er adjungeret professor ved Københavns Universitet og zoologisk direktør i København Zoo.

Mads Frost Petersen siger, at visse øgler decideret har to penisser.

Myrepindsvin tilhører ordenen kloakdyr, en yderst lille undergruppe af pattedyr, som er opkaldt efter deres "udstødningsrør".

Kloakdyrene giver os et unikt indblik ind i vores evolutionære fortid, hvor pattedyrenes reptil-agtige rødder stadig viser sig.

- De lægger æg. Men de har også mælk til ungerne. De har ingen dievorter. Så det er, som om mælken bare siver ud. Og så skal ungerne sippe det op fra huden. På den måde repræsenterer de et meget tidligt stadie i udviklingen, siger Mads Frost Bertelsen.

Kloakdyrene er som sådan ikke mindre udviklede end andre pattedyr. Men de har fundet en niche, hvor de ikke har behøvet at tilpasse sig på samme måde som alle de andre arter.

Et ganske fint eksempel på kloakdyrenes fortsatte udvikling er altså myrepindsvinets penis.