Myndighederne lukker skolerne i Ishøj efter øget smitte

Myndighederne lukker alle skoler i Ishøj Kommune, fordi der er stigende smittetal i kommunen.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til DR.

Smitteopsporingen intensiveres desuden i kommunen, og borgerne opfordres til at blive testet for at få de nu høje smittetal ned igen, siger ministeren til DR.

- Hvis man får en positiv test, kan man få en falckbil kørt direkte til en testfacilitet. Vi sætter ind med alt det, vi har set, har virket andre steder, siger han.

- Det er meget, meget afgørende, vi får hjælp fra beboerne i hele Ishøj, at nu skal man ikke se andre mennesker. Man skal holde sig så vidt muligt med dem, man er i bopæl med, og så kun de her meget små bobler, og så skal vi have den her smitte banket ned i Ishøj, siger Magnus Heunicke.

Sundhedsmyndighederne rykker nu 100 personer fra smitteopsporingen til Ishøj, så man kan fokusere på smittetallet i Ishøj.

Ishøj har i løbet af den seneste uge haft 71 smittetilfælde ifølge DR.

Stigningerne i smitten er gået hurtigt i Ishøj, siger han til TV2.

- Det, vi kan se de seneste dage, er, at Ishøj Kommune desværre skiller sig ud. Der er kraftige stigninger i epidemikurven, siger Magnus Heunicke.

Det er kun fem dage siden, at de yngste elever i 0.-4. klasse landet over vendte tilbage i skole.

Eleverne havde modtaget fjernundervisning siden december på grund af coronasmitten i landet, der steg i december.

Anbefalingen er i øjeblikket, at lærere og personale på skoler lader sig teste to gange om ugen frivilligt ved brug af kviktest. Det skal sikre, at man kan dæmme op for smitten.

De ældre elever må fortsat væbne sig med tålmodighed.

Indtil videre skal de ældste elever fra 5. klasse og op fortsætte med hjemmeundervisning til og med 28. februar. Men det kan blive forlænget, hvis det skønnes nødvendigt.