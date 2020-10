Myndighederne indfører forbud mod salg af alkohol efter 22

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde fredag.

Dermed bliver det altså forbudt for kiosker og detailhandlen at sælge alkohol efter klokken 22.

Kravet indføres, efter at coronasmitten i Danmark har været stigende den seneste tid. Der er fredag bekræftet 859 smittetilfælde med coronavirus det seneste døgn

Det er det højeste antal, der er registreret i Danmark under coronakrisen.

Restriktionen er en tilføjelse til kravet om, at restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet frem til 2. januar.

Derudover bliver kravet om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant, bar eller café også forlænget frem til 2. januar. Restriktionen gælder både gæster og ansatte.

Derudover sænkes forsamlingsforbuddet igen fra 50 til 10 personer i hele landet. Det gælder fra mandag og foreløbigt fire uger frem.

Finansminister Nicolai Wammen (S) siger på pressemødet, at regeringen vil sikre hjælpepakker til de virksomheder, der igen bliver ramt af det skærpede forsamlingsforbud.

- Der er virksomheder, der i dag er pressede. Når vi laver nye restriktioner, så ved vi godt, at deres vilkår ikke bliver nemmere, siger han.

- Vi ved også, at det kan virke som en stor mundfuld. Men hvis vi ikke gjorde det her, risikerede vi at måtte se ind i en situation, hvor vi skal tage endnu mere drastiske skridt i brug.

- Det vil også kunne have en meget stor betydning for danske virksomheder og arbejdspladser, siger han.

Samtidig udtaler Wammen, at regeringen i finansloven vil bruge penge fra "krigskassen" på 9,2 milliarder kroner til at hjælpe dansk erhvervsliv og de danske arbejdspladser bedst muligt igennem krisen.