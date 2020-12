Artiklen: Myndighederne har mistet overblik over 1,5 millioner døde mink

Myndighederne har mistet overblik over 1,5 millioner døde mink

4700 ton svarende til omkring 1,5 millioner døde mink mangler, når myndighederne skal gøre regnskabet op over aflivningen af alle danske mink.

Det skriver DR.

Ifølge Fødevareministeriet er der aflivet cirka 11 millioner mink svarende til omkring 31.000 ton på smittede besætninger eller i de sikkerhedszoner på 7,8 kilometer, der blev oprettet.

Det er disse mink, som Fødevarestyrelsen har haft ansvar for at komme af med.

10.400 ton ligger ifølge ministeriet i to store grave i Holstebro. 14.000 ton er behandlet hos Daka, der normalt håndterer døde mink i forbindelse med pelsning.

Omkring 2000 ton er brændt på et forbrændingsanlæg, mens 300 ton er på frys og venter på at blive destrueret.

Men tilbage er der ifølge Fødevareministeriet så 4700 ton, der ikke kan gøres rede for.

Til DR siger fødevareminister Rasmus Prehn (S):

- Det kan virke tvivlsomt, når man hører om det, men der er nogle mink, man ikke har styr på antallet på. Man kan rive sig i håret over, at det kan være sådan.

- Men det er desværre sandheden, og sådan var det, da jeg overtog opgaven her som minister, siger han.

I begyndelsen af november blev tonsvis af mink sendt til forbrændingsanlæg, hvor de blev omdannet til fjernvarme.

Men da samtlige af Danmarks mellem 15 og 17 millioner mink skulle aflives, kunne forbrændingsanlæggene ikke føle med.

Derfor blev det besluttet, at en del af de aflivede mink skulle graves ned. De militære områder i Karup og Holstebro er de første steder, hvor der er gravet huller til massevis af døde mink.

Når dyrene lægges i jorden, bliver der lagt kalk omkring dem for at undgå, at smitten kan sprede sig fra dyrene.

De mange aflivninger skyldes, at der er blevet konstateret en mutation af coronavirus i dyrene, som myndighederne frygter kan svække effekten af en kommende vaccine.