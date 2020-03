Myndighederne forbereder sig på 600.000 coronasmittede i første bølge

Fortsætter coronavirusset med at sprede sig i Danmark, vil det værsttænkelige scenarie - et "worst case scenario" - være, at ti procent af den danske befolkning bliver smittet.

Det sagde Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ved et pressemøde i Statsministeriet tirsdag. Her varslede regeringen yderligere tiltag for at bekæmpe coronavirus.