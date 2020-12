Myndigheder tilbyder smitteopsporing i landets største testcenter

I forsøget på at sikre en bedre smitteopsporing vil borgere, der bliver testet positive i Parken i København, øjeblikkeligt blive tilbudt smitteopsporing.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Hvis en coronapositiv person takker ja til muligheden, får vedkommende tilbudt en samtale med medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Herefter vil styrelsen, allerede inden personen forlader Parken, kunne hjælpe med at identificere nære kontakter. Derudover kan personen umiddelbart efter isolere sig.

- Ved at være til stede i Danmarks største quick-testcenter, vil vi kunne møde de smittede med det samme og øjeblikkeligt starte smitteopsporing.

- Det sparer afgørende tid for både den smittede og styrelsen, siger direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, i pressemeddelelsen.

Ud over Parken vil der også fortsat blive tilbudt smitteopsporing på lokationer i blandt andet Jonstrup-lejren i Ballerup og på Islands Brygge i København.

Smitteopsporingen i Parken sker i et samarbejde med Copenhagen Medical, der driver testcentret i Parken.

Copenhagen Medical benytter en digital løsning, der gør det muligt i realtid at følge, hvor mange borgere der testes positive.

Sammenholdt med at Copenhagen Medical kan skalere op til at teste 3000 personer i timen i Parken, gør det ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed Parken til et oplagt sted at etablere smitteopsporing.

- Vi er stolte og ydmyge over at kunne stille vores erfaring og lokalitet til rådighed for myndighederne, siger Jeppe Handwerk, direktør for Copenhagen Medical, i pressemeddelelsen.

- Vores digitale løsning betyder, at der kan handles øjeblikkeligt i forhold til de borgere, der testes positivt.

- Vi ser frem til samarbejdet og er overbeviste om, at dette initiativ kan være med til at bryde flere smittekæder.