Myndigheder opfylder ikke mål om kontakt til coronasmittede

Målet om, at enheden til smitteopsporing af personer med coronavirus i december skulle være i stand til at nå 3000 smittede om dagen, bliver slet ikke opfyldt.

Eksempelvis nåede opsporingen 1568 personer torsdag i sidste uge. Onsdag var tallet 1757, skriver Berlingske.

Styrelsen for Patientsikkerhed siger dog til Berlingske, at man nogle dage når over 3000, hvis man medregner opkald, der ikke er blevet besvaret.

Opsporingsindsatsen møder nu kritik fra flere fagfolk.

Joachim Hoffmann-Petersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, kalder det håbløst.

- Det er jo håbløst. Så tror da pokker, at vi ikke kan få kontrol med smittetallet. Vi er jo nødt til at få fat i de smittede hurtigt, siger han til Berlingske.

Der skal oprustes på mandskabsfronten, mener Eskild Petersen, adjungeret professor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og tidligere overlæge ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

- Jeg forstår ikke, at man ikke har øget smitteopsporingen i samme takt, som man har øget testkapaciteten. Der er kun én ting at sige: Ansæt nogle flere.

- Vi kunne i marts teste 5000 om dagen, og nu nærmer vi os 200.000 om dagen. Det er en 40-dobling, men vi halter stadig efter i smitteopsporingen, siger han til Berlingske.

Smitteopsporingen er af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blevet udråbt som et vigtigt tiltag for at inddæmme smittespredningen med coronavirus, hvor tallene har været opadgående i det meste af december.

Det har dog ikke været muligt for Berlingske at få et interview med ministeren.

Styrelsen for Patientsikkerhed meldte i sidste uge ud, at man ville styrke bemandingen i smitteopsporingsenheden med 800 ansatte. Det vil bringe kapaciteten op på 1300. Med forøgelsen følger dog også en ny målsætning om, at smitteopsporingen skal håndtere 5000 smittede om dagen.