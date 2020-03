Myndigheder får vidtgående beføjelser for at få bugt med corona

Det er blot et af en række vidtgående forslag, som regeringen vil hastelovgive om på grund af frygten for spredning af coronavirus. Der indføres en solnedgangsklausul, så hastelovforslaget udløber 1. marts 2021.

Sundhedsmyndighederne skal uden retskendelse have mulighed for at få adgang til folks bolig eller andre lokaler, hvis der er mistanke om, at de har coronavirus.

Det vil sige at tiltagene er midlertidige.

Det fremgår af lovteksten, der behandles torsdag klokken 11 i Folketingssalen, og som et politisk flertal ventes at stemme for.

Torsdag formiddag er der registreret 615 coronasmittede i Danmark, men antallet stiger dag for dag. Mindst ti er indlagt, hvoraf to er indlagt på intensiv.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) præsenterede onsdag aften en række tiltag, som lukker store dele af Danmark ned på grund af frygten for spredningen af coronavirus.

- Vi skal stå sammen ved at holde afstand til hinanden, sagde statsministeren på et pressemøde, der er blevet kaldt historisk.

Størstedelen af lovgivningen, der fremsættes som hastelov, fremsættes på sundhedsområdet og giver den siddende minister en række vidtgående beføjelser.

Eksempelvis får myndighederne også mulighed for at tvangsundersøge, tvangsbehandle eller sætte folk i tvangskarantæne, hvis der er mistanke om smitte af coronavirus. Der er også mulighed for vaccination gennem tvang.

Politiet får mulighed for at anvende magt og er den myndighed, der får mulighed for at afgøre, om det er nødvendigt. Der henvises til politilovens paragraf 16, som blandt andet omfatter anvendelse af almindelig fysisk magt.

Private, som for eksempel pensionerede læger og sygeplejersker, skal have mulighed for at bistå alment sundhedspersonale, da hospitaler ventes at komme under pres, når antallet af smittede stiger.

Der indføres mulighed for forbud for adgang til offentlige institutioner, supermarkeder og butikker, offentlige og private plejehjem og sygehuse, samt restriktioner på transportmidler.

Det betyder eksempelvis, at sundhedsministeren kan beslutte, at det i en periode ikke vil være muligt at besøge familie og bekendte på offentlige og private plejehjem og sygehuse.

Der kan laves restriktioner for butikker og offentlige institutioners modtagelse af kontantbetaling.

Sundhedsministeren får efter samtale med justitsministeren mulighed for at forbyde større forsamlinger. Onsdag blev grænsen af statsministeren sat til 100 mennesker.

Tidligere var der blot en opfordring om at begrænse forsamlinger større end 1000 mennesker. Det vil blive muligt at søge kompensation for dem, der afholder større begivenheder, men må udsætte eller aflyse.

I store dele af landet er befolkningen begyndt at hamstre fødevarer, hvilket både regeringen og de største dagligvarekæder advarer mod. De understreger, at der er mad nok, og at Danmark har en stærk forsyning.

Hvis det bliver nødvendigt kan sundheds- og ældreministeren og relevante ministre fastsætte regler om særlige foranstaltninger for at sikre forsyningen af varer.

Onsdag aften kom det frem, at ministeren også får mulighed for at lukke uddannelsesinstitutioner, skoler og daginstitutioner.

Desuden indføres der mulighed for at tilsidesætte patientrettigheder som udredningspligt og behandlingsgaranti og frit sygehusvalg.