Myndigheder beder firmaer gemme influenzavaccine til sårbare

Sundhedsmyndighederne sender nu en appel til de firmaer, som vaccinerer ansatte hos virksomheder. Stop med det midlertidigt.

Brevet kommet fra Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet.

Her gør de opmærksomme på, at de mangler et overblik over, hvor mange vacciner der er tilbage.

Derfor bør firmaerne prioritere vaccinerne. Og det skal være til dem, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Det skriver Danske Lægers Vaccinations Service på sin hjemmeside. Firmaet er landets største udbyder af vacciner.

Her fremgår det, at beskeden blev sendt fredag.

Danske Lægers Vaccinations Service sætter nu sine 1200 virksomhedsaftaler i bero. I stedet skal de bruges på de mest udsatte personer.

- Vi har vaccineret i mere end 20 år og har ikke tidligere oplevet noget lignende, siger firmaets medicinske direktør og administrerende direktør i en fælles pressemeddelelse.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at kunne tilbyde vaccination til alle vores virksomhedskunder senere i år, men dette afhænger af kommende udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet, lyder det.

Opfordringen fra myndighederne gælder ikke for de virksomheder med sundhedsansatte og plejepersonale.

Tidligere på ugen meldte firmaet ud, at det satte 300 af sine virksomhedsaftaler i bero. Det svarer til en fjerdedel. Her henviste Danske Lægers Vaccinations Service netop til manglen på vacciner.

Det skete, efter at Sundhedsstyrelsen havde henstillet til, at de tilgængelige vacciner blev forbeholdt de særligt sårbare.

Influenzavaccination er gratis for nogle grupper. Blandt andre de, der er fyldt 65 år inden 15. januar 2021, førtidspensionister, kronisk lungesyge, diabetikere og personer med hjerte- og karsygdomme.