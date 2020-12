Artiklen: Myndigheder anbefaler at holde sig til ét nytårsselskab

Det er bedst, hvis folk ikke tager rundt til selskaber nytårsaften, men holder sig til et, lyder anbefaling.

I stedet for at tage rundt til forskellige fester for at fejre nytår bør folk fejre det nye års komme i ét selskab. Også selv om man går udenfor.

Det anbefaler sundhedsmyndighederne, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Myndighederne henstiller generelt til, at alle i Danmark holder en mere rolig og afdæmpet nytårsaften end normalt, står der i meddelelsen.

Her står også, at fælles fyrværkeriarrangementer eller -opvisninger, hvor flere personer fra nabolaget samles, bør aflyses.

Det er et gennemgående træk i anbefalingerne, at for mange sociale kontakter bør undgås på årets sidste aften. Kun folk fra ens omgangskreds, som man ofte ser, bør ifølge myndighederne få en invitation til fejringen.

Og det er også en god idé at droppe at smutte forbi naboen og ønske godt nytår, lyder det.

I år bør man finde alternative måder til at sende en hilsen - eksempelvis hen over hækken, fra hver sin altan eller over telefonen.

Rykker selskabet udenfor i løbet af aftenen, bør man undgå at søge hen, hvor mange mennesker typisk går hen nytårsaften, anbefaler ministeriet.

Det er fortsat forbudt at være samlet flere end ti personer på offentlige steder. Myndighederne anbefaler dog, at man heller ikke i private hjem og haver samles flere end det.

Det er ikke muligt at købe alkohol fra klokken 22 nytårsaften til klokken 09 den 1. januar, hvor det er forbudt for serveringssteder, butikker og andre lokaliteter at sælge de våde varer.