Myndighed anbefaler Moderna-vaccine som boosterstik

Et ekspertpanel under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler, at vaccinen fra Moderna bliver godkendt til at kunne bruges som boosterstik.

Det oplyser EMA i en meddelelse.

EMA anbefaler, at vaccinen som et tredje stik kan blive tilbudt til personer over 18 år.

EMA giver anbefalingen på baggrund af data, som viser, at et tredje stik 6-8 måneder efter andet stik forhøjer niveauet af antistoffer hos voksne, hvor det var aftagende.

Niveauet af antistoffer er en indikation af, hvor stor beskyttelse vaccinen giver.

Samtidig er bivirkningerne på linje med, hvad der er oplevet efter andet stik med vaccinen, skriver EMA.

Det er nu op til EU-Kommissionen at afgøre, om vaccinen skal godkendes til også at omfatte boosterstik. Normalt plejer kommissionen at følge indstillingen fra EMA.

I forvejen er vaccinen fra Pfizer/BioNTech godkendt som boosterstik i EU.

I Danmark gik man i september i gang med at revaccinere ældre og sårbare grupper.

Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at alle borgere i Danmark på et tidspunkt skal have et ekstra stik.

Indtil videre er der kun sendt invitationer ud til borgere over 65 år, ansatte i sundheds- og socialsektoren samt visse særligt sårbare grupper.

Indtil videre har 232.000 fået et ekstra stik. Det svarer til 3,9 procent af befolkningen.

Der er ikke sat dato på, hvornår den øvrige del af befolkningen skal vaccineres.