Mylle vender plader så længe nogen lytter

Det sker, godt en måned efter at han kunne notere sit 58-årsjubilæum som DR-medarbejder.

Som 12-årig blev Frederiksberg-drengen Jørgen tryllebundet af Elvis Presley og alle de andre, der dengang blev spillet på Radio Luxembourg.

Et stort musikhjerte begyndte at banke i hans bryst, men det blev skuffet, da Danmarks Radio i januar 1963 oprettede kanalen P3 med populærmusik til de unge lyttere.

Den nu 16-årige Jørgen de Mylius sendte et brev til kanalen for at klage over, at musikken ikke var ung nok.

Han blev inviteret ind til en snak i æteren for at uddybe kritikken og endte med at få sit eget program og være med til at forme P3 i de helt unge dage.

Som en nyskabelse begyndte han blandt andet at ringe rundt til pladebutikkerne for at få salgstal og lave en dansk hitliste.

Elvis Presleys "Return to Sender" toppede den første, og det er et af de numre, Jørgen de Mylius stadig kan finde på at sende ud med radiobølgerne.

Her knap seks årtier senere er han nemlig stadig radiovært på DR. Med tiden er han flyttet via P4 til DAB-kanalen P5, og lytterskarens gennemsnitlige hårfarve er nok grånet i cirka samme tempo som hans eget.

Men han er ikke til at stoppe og sender ugentligt ni timers radio med musik og historier fra 60'erne, 70'erne og 80'erne i programmerne "Hithouse" og "Eldorado".

- Så længe, der er nogen, der gider høre på mig, og så længe DR gider have mig, så bliver jeg her, siger Jørgen de Mylius.

Undervejs er "Mylle" også blevet populær og folkekær via sine talrige optrædener som vært for Dansk Melodi Grand Prix og som dansk kommentator på de europæiske grandprixer samt tv-vært i forskellige formater.

Og hele vejen igennem har Jørgen de Mylius holdt fast i at spille den musik, han selv holder af, i radioen.

Det var ikke ukontroversielt i 60'erne, hvor cheferne på DR var uenige i, at der skulle bruges tid på et engelsk band ved navn The Beatles. Men de endte med at bøje sig for den kyndige radiovært, der også mange gange siden har vist, at han forstår, hvad der kendetegner et hit.

Dem har han også selv skrevet et par stykker af med sangtekster til Tommy Seebach, Birthe Kjær, Bamses Venner, Dorthe Kollo og gruppen Kandis. Blandt andet Giro 413-klassikeren "En lille ring af guld".

Det er også blevet til en række bøger, blandt andet flere om det altoverskyggende idol Elvis Presley og en om Cliff Richard.

Sidstnævnte skrev endda forordet, da Jørgen de Mylius i 2012 fejrede sit 50-årsjubilæum i mediebranchen med selvbiografien "Tak for al musikken".

Året efter blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Privat bor han med sin anden kone, tandlægen Inger de Mylius, og de to yngste af sine i alt fem børn.