My name was Bond

For mange er Sean Connery eller Daniel Craig den bedste Bond. Da danskerne for par år siden blev spurgt, endte Timothy Dalton helt i bund sammen med skuespiller George Lazenby.

Dalton fik ellers rollen tilbudt allerede i 1968 som bare 22-årig. Men han syntes selv, at han var for ung, og sagde nej. Men tilbuddet stod stadig ved magt, da han endte med at takke ja godt 20 år senere.

Roger Moore pjankede i en årrække Agent 007 i en stadigt mere corny retning langt væk fra Ian Flemings oprindelige forlæg. Derfor blev Dalton med en hagekløft som et øksehug hyret til at revitalisere agenten med licens til at dræbe.

Han tilførte Bond en mørkere maskulinitet og power uden pjat. Men efter to film, "The Living Daylights" og "License to Kill", blev han alligevel afløst af Pierce Brosnan.

Selv har Dalton sagt, at han nød rollen. Men at det var også var en lettelse at slippe hysteriet omkring den enorme Bond-filmmaskine. For en - efter eget udsagn - genert mand med hang til laksefiskeri og et privatliv langt ude af søgelyset var mødet med Bond-universet overvældende.

Dalton blev født i Wales og kom som 20-årig ind på Englands bedste teaterskole, The Royal Academy of Dramatic Arts.

Efter et par år sprang fra han dog fra for at blive en efterspurgt Shakespeare-skuespiller. Hans favorable udseende a la græsk gud satte dog hurtigt gang i efterspørgslen fra filmverdenen i en række lande samt på BBC.

Da det aldrende "sexløbersymbol" Mae West i 1978 i en alder af 85 skulle have en flot partner i den kitschede musicalfilm "Sextette", krævede hun specifikt Dalton. Og gennem hele sin karriere har han haft samme effekt på kvinder som magneter har på jernspåner.

Ud over de berømte Bondfilm har han medvirket i masser af teater, tv og film, hvor han med sin klassiske skuespillertilgang blandt andet har excelleret i kostumedramaer og historiske film.

Dalton var gennem 1970'erne og 80'erne kæreste med den meget politisk aktive engelske skuespiller Vanessa Redgrave. Siden var han blandt andet sammen med den russiske musiker Oksana Grigorieva, som han i 1997 fik en søn med.