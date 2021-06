Múte Egede er klar til at politianmelde TV2 for falsk historie

2. april bragte TV2 en artikel om, at formanden for partiet Inuit Ataqatigiit (IA), Múte B. Egede, var beskyldt for at være inhabil i sager, han selv kunne drage økonomisk fordel af.

Historien blev bragt få dage før valget i Grønland i april i år.

TV2 trak efterfølgende historien tilbage, fordi den ikke var sand og beklagede forløbet.

- Jeg fik ikke lejlighed til at kommentere artiklen før offentliggørelsen, og efterfølgende havde jeg svært ved at komme til genmæle hos TV2, siger Múte Egede ifølge KNR til avisen AG.

- Artiklens fejlagtige oplysninger kunne have påvirket valget og gjorde det måske, siger han.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan redaktionschef Ulla Østergaard pressede den falske historie igennem.

Historien blev lavet efter henvendelse fra en kilde. TV2 blev ifølge Ekstra Bladet advaret mod at lave historien, men bragte den alligevel.

Ulla Østergaard har efterfølgende fratrådt sin stilling hos TV2.

Múte Egede har udtalt, at han mener, at historien var plantet for at påvirke valgets udfald.

Valget i Grønland fandt sted 6. april. 34-årige Múte Egedes parti, Inuit Ataqatigiit (IA), blev Grønlands største parti, og han var den ved valget, der fik flest personlige stemmer.

3380 grønlændere satte deres kryds ved ham.

Venstrefløjspartiet IA dannede efter valget regering med partiet Naleraq, og Múte B. Egede blev landsstyreformand. Partiet Atassut er støtteparti til regeringen.