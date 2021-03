Mutation af coronavirus fundet i Svendborg

Det er blandt andet i den nordøstlige del af Svendborg, at smittetilfældene er konstateret. Statens Serum Institut undersøger i øjeblikket, hvilken mutation der er tale om, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Søndag blev 14 nye tilfælde af coronavirus konstateret i kommunen. Incidenstallet, det der tidligere blev kaldt smittetallet, ligger nu på 91,1.

De seneste syv dage har Svendborg Kommune haft 53 nye smittetilfælde.

Alle i Svendborg opfordres til at blive testet, skriver kommunen. I særdeleshed dem, der bor omkring Byparken, Marslevvej Station, Byhavevej, Byskoven og Ørbækvej.

Styrelsen for Patientsikkerhed sender mandag mobile teststeder til Skovbyhus, Byparken 44, hvor kommunen i forvejen har et testcenter.

Svendborg Kommune har kontaktet forældrene til elever på skoler i fire klasser, hvor der frygtes at være smitte, med opfordring til at blive testet og isolere sig. Det oplyser John Jensen, som er direktør for social, sundhed og beskæftigelse i Svendborg Kommune.

- Vi håber, at vi kan få inddæmmet smitten med de initiativer, vi har igangsat, siger han.

Lørdag kom det frem, at der var fundet et tilfælde af enten den sydafrikanske eller brasilianske variant i Nyborg Kommune.

Der er tale om en skoleelev i indskolingen 1. - 3.-klasse på Birkhovedskolen i Nyborg, som er smittet.

Nyborg Kommune har derfor sat gang i en smitteopsporing af nære kontakter. Mellem 150-200 personer er blevet opfordret til at tage en test.

Smittekilden til tilfældet hos skoleeleven er ukendt. Det vides ikke, om vedkommende er blevet smittet i Danmark eller på en rejse til udlandet.

Det er endnu ikke kommet frem, hvilke mutationer der er tale om i Nyborg og Svendborg kommuner.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste lørdag på Twitter, at der er fundet yderligere seks tilfælde af smitte med den brasilianske variant (P1). I alt er der fundet ni tilfælde.