Musikorganisationer sætter mål for bedre kønsbalance

En række aktører i den danske musikbranche mener, at der er for markante kønsforskelle i musikbranchen, og at det skal ændres inden 2030.

Det er nogle af de ting, som fem musikorganisationer vil ændre på frem mod 2030, fortæller Anna Lidell, der er forkvinde for Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik autorer (DJBFA).

- Ganske simpelt vil vi vende udviklingen, fordi det er gået den forkerte vej i forhold til balancen i de sidste 5-10 år, siger hun.

- Vi håber meget, at det her kan skabe en dominoeffekt, fordi det er et meget tydeligt signal, at vi fem brancheorganisationer går sammen. Det er en åben invitation, så vi håber meget, at flere vil slå sig til, eller debattere hvorfor de ikke er enige, siger hun.

Det er organisationerne DJFBA, Dansk Artist Forbund (DAF), Dansk Komponistforening (DKF), Danske Populær Autorer (DPA) og Musikforlæggerne i Danmark, som står bag ti mål, der skal være indfriet i 2030.

Sammen med mediehuset og tænketanken Mandag Morgen, har de undersøgt forskellen mellem mænd og kvinder i branchen.

Kvindernes medianindkomst ligger på højst 299.000 kroner, mens mændenes er på højst 349.999 kroner.

Desuden tjener 18 procent af de mandlige musikere mere end 500.000 om året, mens det samme er tilfældet for ni procent af kvinderne.

Sidste år stod 97 kvinder i musikbranchen frem i Politiken og fortalte om problemer med sexisme.

De fem musikorganisationer mener, at der i 2030 skal være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes uddannelseslinjer. Og programlægningen af blandt andet festivaler og spillesteder skal ske med intentionen om balance mellem køn.

- Jeg tror velviljen er der, men problemet er at holde ambitionerne i live. Hvis man ikke aktivt går ind og gør noget, så ændrer det ikke på noget.

- Det er strukturer, vi har haft i årtier, og vaner omkring, hvad der er kvalitet, og hvad der ikke er kvalitet. Det er en meget netværksbaseret branche, og når der er flest mænd, og vi stadig er relativt opdelt i vores samfund på køn, så har du sværere ved at have et netværk, hvis du er en kvinde, siger Anna Lidell.

Bent Sørensen, der er komponist og formand for Dansk Komponistforening, udtaler i en pressemeddelelse, at han håber, ligestilling i musikbranchen bliver lige så naturligt, som det i dag er, at man ikke ryger på restauranter.

- I mine øjne er det store mål, at vi i 2030 ikke snakker om det mere. At vi har ændret vores bevidsthed, så det falder os naturligt, ligesom vi har set på andre områder, udtaler han.

Musikbranchens indsats for større ligestilling og kønsbalance kommer samtidig med, at det mandag er Kvindernes Internationale Kampdag.