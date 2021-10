Musikeren kæmper stadig for Afrika

Med bandet The Boomtown Rats blev Bob Geldof hovedsageligt kendt for sange som "I Don't Like Mondays" og "Rat Trap".

5. oktober fylder han 70 år.

Bob Geldof nåede både at arbejde på et slagteri, på en fabrik med dåseærter og som musikjournalist, inden han blev forsanger i The Boomtown Rats i 1975.

En af bandets mest kendte og kontroversielle sange er "I Don't Like Mondays" fra 1979, som handler om et amerikansk skoleskyderi.

Senere fortrød Geldof at have skrevet sangen, og siden 80'erne har han trukket overskrifter over andet end bare musikken.

I 1984 hørte Bob Geldof om hungersnød i Etiopien. Han samlede en række britiske og irske musikere til at indspille støttesangen "Do They Know It's Christmas?" under navnet Band Aid.

Sangen spilles stadig flittigt, når juletiden står for døren. Den inspirerede også en række amerikanske musikere til støttesangen "We Are The World".

Men Bob Geldof syntes ikke, at støttesangen var nok, og 13. juli 1985 løb den 16 timer lange koncert Live Aid af stablen. Den var arrangeret af Bob Geldof og musikeren Midge Ure.

Ifølge tv-kanalen The History Channel blev der indsamlet mere end 120 millioner pund ved Live Aid.

Bob Geldof beskrev i et interview med den canadiske radiokanal CBC i 2020, hvor nervøs han var før koncerten.

- Min største frygt var, at vi ville svigte dem, vi gjorde det for, og som aldrig ville vide, at vi gjorde det, eller have hørt om nogen af os. Det ville have været kriminelt snarere end et svigt, sagde han.

Bob Geldof fik en orden af den britiske dronning Elizabeth i 1986 for sit arbejde med koncerten.

Men da han er irer og ikke brite, kunne han ikke slås til ridder af dronningen. Det vil derfor være forkert at kalde ham "Sir Bob".

Bob Geldof har fortsat sit velgørende arbejde blandt andet for Afrika sideløbende med musikken.

- Sådan noget som Live Aid kan ikke ske i dag, men det betyder ikke, at du ikke kan kæmpe imod det døende lys, tilføjede han i samme interview med CBC.

Bob Geldof har udgivet en række soloalbum. I 2020 udgav han sit første album med The Boomtown Rats i 36 år.