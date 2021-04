Museum Jorn tyvstartede genåbningen natten til onsdag

Onsdag er store genåbningsdag - ikke bare for serveringssteder og shoppingcentre, men også for landets kunstmuseer.

- Vi ville ikke vente et minut længere på at åbne. Nu har vi været lukket så længe og været så spændte.

- Vi har haft en ny udstilling med Jorn og Miró hængende på væggene siden januar. Så nu ville vi gerne åbne op, siger Line Unold, kommunikations- og presseansvarlig på Museum Jorn.

Museet har været lukket siden december, da en eskalerende coronasmitte satte en stopper for indendørs kulturoplevelser.

Nattens genåbning - og premiere på udstillingen "Miró og Jorn" - foregik med brug af mundbind, fremvisning af coronapas - og bobler i glassene.

Og alt foregik i god ro og orden, fortæller kommunikationschefen.

- Der var faktisk en del mennesker. Der var ikke kæmpe køer, det kan man jo ikke i disse tider. Folk skal bestille tidsintervaller, hvor de kan være på museet, siger hun.

Museet har også en café, man kan besøge, når man har været rundt og se værkerne af Asger Jorn og den catalanske kunstner Joan Miró.

Ligesom øvrige indendørs serveringssteder skal man også her booke et bord en halv time før.

Og det er langtfra de eneste nye tiltag på museet i Silkeborg grundet coronasituationen.

Vægge er væltet, og der er rejst et telt, der gør indgangspartiet større, så folk ikke risikerer at klumpe sammen.

- Vi har skullet investere i nye systemer, bygget om på museet og sat et telt op ved indgangen. Vi har gjort meget for at gøre det sikkert og nemt at komme på museum.

- Det handler blandt andet om, at man skal gå i samme retning og ikke møde gående, der kommer fra den modsatte retning, siger Line Unold.

Hun beskriver stemningen blandt både gæster og ansatte på den første genåbningsdag som "fantastisk".

Samtidig roser hun gæsterne for at huske både tidsbestilling, coronapas og mundbind eller visir.

Museet har fået lov til at forlænge lånetiden på en række værker, og derfor kan særudstillingen "Miró og Jorn" ses frem til 29. august.