Museer kan tilføje coronakanyle til pandemiudstillinger

Håndsprit, mundbind og breve til Søren Brostrøm er nogle af de artefakter, man i løbet af året har kunnet se på Steno Museet i Aarhus, og snart kommer også en kanyle fra en af de allerførste vaccinationer mod corona i udstillingsvinduet.

Klokken lidt over ni om morgenen den 27. december fik 95-årige Else Jensen som den første i Region Midtjylland en vaccination mod coronavirus, og kanylen fra den vaccine har museet altså sikret sig, skriver Jyllands-Posten.

- Pandemier har fulgt menneskeheden i årtusinder. Nu oplever vi en igen. Forhåbentlig bliver den også snart historie.

- Det er et vendepunkt i epidemien, at vi kan vaccinere og dermed bekæmpe den. Så når vi skal dokumentere, hvordan epidemien forløb, skal vi også kunne dokumentere behandlingen ved hjælp af en vaccine, siger museumsinspektør Hans Buhl til avisen.

Der har været rift om at få fingre i de første vaccinekanyler. Søndag kunne DR fortælle, at Bente Vinge Pedersen, udstillingsleder på Medicinsk Museion i København, var på jagt efter en vaccinekanyle.

Hun har under hele pandemien søgt efter genstande, der kan dokumentere coronaperioden i Danmark.

Hun har således allerede fået en graf, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har brugt ved pressemøder og pianisten Philip Fabers nodebog, som han har brugt under de utallige fællessangsseancer på DR.

Bente Vinge Pedersen måtte dog opgive at få fat i den allerførste kanyle fra en coronavaccination. Den er nemlig ifølge DR blevet kasseret. Men til gengæld skete det næstbedste: Region Hovedstaden havde nemlig gemt en kanyle og en ampul, som hun snart får fingrene i.

- Vi prøver at samle ting ind, vi forestiller os bliver vigtige dele af historien. Jeg synes, vaccinen er vigtig at få med. Det er det, der gør, at den her pandemi skal slutte, lød det søndag fra Bente Vinge Pedersen til DR.

Lige nu er museerne dog lukket for publikum på grund af restriktioner.