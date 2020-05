Museer gør kundeklar: Ensretter ruter og stiller sprit frem

Men i den kommende tid varsler forskningsmuseet ikke over højttalere, hvornår dyrene skal have mad. Det tiltrækker nemlig mange interesserede.

- Vi har besluttet ikke at have præsentationer af fælles dyrefodringer. Vi gør de ting, vi plejer at gøre, men vi kalder ikke ud til det, så vi ikke samler folk. De, der kommer forbi, kan stå og se det, siger direktør Mette Thybo.

Allerede inden Kulturministeriet fredag udsendte retningslinjer for genåbning af kulturinstitutioner, havde Fjord&Bælt nedsat en gruppe, der skulle se på, hvordan centret kunne gøre klar til åbning.

Blandt andet er der indkøbt godt med håndsprit, ligesom der fredag bliver opsat skilte, afmærkninger på gulve samt plexiglas.

Når gæster kommer til centret, får de en folder, som gør opmærksom på de ændrede regler.

- Det er blandt andet, at de skal gå én vej rundt på centret, siger Mette Thybo.

Desuden bliver gæsterne talt, så det 1400 kvadratmeter store center kan holde øje med, at der ikke kommer for mange.

Også Moesgaard Museum ved Aarhus har læst retningslinjerne, og de er som forventet, fortæller direktør Mads Kähler Holst.

- Der er mange af de ting, de siger, man skal overveje, som vi allerede har sat i værk. Det er blandt andet det her med at have tidsintervaller, hvor publikum kommer, så vi kan styre, hvor mange der kommer ind.

- Vi har også været rundt og kigge på alle installationer, hvor der er berøring og den slags. Der har vi enten afmonteret noget eller ændret på anden vis, siger han.

Desuden har museet droppet rundvisninger.

Når Moesgaard Museum åbner, bliver det på lavt blus, så kundeantallet er på halvdelen af det normale. Og det får betydning på sigt, siger Mads Kähler Holst.

- Det betyder relativt meget økonomisk, fordi det er den sidste del, der er den overskudsgivende del, som vi bruger til at generere nye udstillinger med.

- Så nu kan vi få dækket de udgifter, vi har, men vi har brug for at komme tilbage på det normale for at kunne lave det museum, vi plejer at have, siger han.

Både Fjord&Bælt og Moesgaard Museum åbner tirsdag 26. maj.