Museer genåbner med langt færre besøgende end normalt

Fredag er flere museer åbnet efter mere end to måneder med lukkede døre, og det har været med færre besøgende end normalt.

Det er omkring en tredjedel af, hvad man normalt ville forvente.

- Det har indtil videre forløbet utrolig stille og fredsommeligt. Flere af vores faste gæster har sagt, at det har været som at komme på Louisiana i gamle dage, hvor der var mere plads, siger Thomas Bendix.

- Men det er egentlig som forventet, da vi først i går kunne melde ud, at vi ville åbne, og at man lige skal vænne sig til at kunne gå på museum igen, siger han.

Thomas Bendix peger derudover på, at det relativt lave antal gæster også skal ses i lyset af, at der ikke er nogen turister i øjeblikket - herunder især svenskere.

Louisiana har valgt at udvide sine åbningstider med 60 procent, så man har åbent fra 09.00 til 23.00.

Derudover skal gæsterne på forhånd reservere tid for ankomsten, så man undgår, at der er for mange mennesker forsamlet på én gang.

Kunstmuseet Aros i Aarhus er også åbnet fredag med håndsprit, afstandsmarkeringer og plexiglas ved billetskranken.

Her er meldingen også, at åbningen har været stille og rolig med færre gæster end normalt.

- Det har været en rolig og harmonisk åbning. Der har været færre gæster end på samme tid sidste år, men det vigtigste for os har været at komme i gang igen og give en god og tryg oplevelse til både publikum og de ansatte, siger Jens Henrik Daugaard, der er presse- og kommunikationsmedarbejder hos Aros.

- Det er en fordel for os, at vi har 13.000 kvadratmeter til publikum. Vi har masser plads, tager alle forholdsregler og kan langsomt bygge på med flere besøgende, siger han.

Formanden for organisationen Danske Museer, Flemming Just, fortalte torsdag til Ritzau, at der vil være stor forskel på, hvornår de enkelte museer igen vil åbne for gæster.

Det skyldes dels, at der skal en del praktiske ting på plads i forhold til at leve op til myndighedernes retningslinjer.

Dels hænger det sammen med, at mange museer har presset økonomi og derfor venter med at kalde ansatte tilbage, der er sendt hjem på ordningen for lønkompensation.