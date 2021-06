Mundbind skal fortsat bruges i venteværelset og ved coronatest

Det gælder eksempelvis, hvis man har symptomer på coronavirus og bryder sin selvisolation for at komme til læge eller på sygehus.

Det gælder også ved ophold i venteværelser, for eksempel ved en akutmodtagelse, hos den praktiserende læge eller vagtlægen.

- Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet.

- Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor har vi vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer, hvor der er en særlig risiko, siger vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen, i en skriftlig kommentar.

Anbefalingen om brug af mundbind gælder fortsat også borgere, der opsøger et teststed for at blive podet i halsen eller næsen for coronavirus.

Mandag er kravet om brug af mundbind i det offentlige rum blevet lempet gevaldigt.

Nu behøver man ikke længere bruge værnemidlet, når man skal købe ind eller til frisøren.

I den offentlige transport er mundbind kun nødvendigt, når man rejser i myldretiden og er nødsaget til at stå op.

Når man skal ud at flyve, skal man fortsat også bruge mundbind.