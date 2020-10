Mundbind skal bæres i fitnesscentrene - men ikke under træning

De danskere, som er medlem af et fitnesscenter, skal fra torsdag også have mundbind på, når de færdes i træningscentret.

- Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder for eksempel i forbindelse med badning og i et omklædningsrum, står der.

Kravet skyldes, at det fra torsdag og frem til 2. januar bliver et påbud at bære mundbind indendørs på alle offentligt tilgængelige steder.

Og det vil blive håndhævet og overholdt i alle de centre, den store fitnesskæde Sats har i Danmark.

Det siger Malin Selander, som er chef for kommunikation og PR hos Sats i Norden, i en skriftlig kommentar.

- Fra 29. oktober skal vores medlemmer have mundbind på, når de kommer og går fra vores centre, og når de er i vores centre og ikke udfører nogen træningsaktivitet.

- For eksempel når de går til og fra holdtræning eller mellem træningsmaskinerne, siger hun.

Ud over fitnesscentrene skal der også bæres mundbind i eksempelvis supermarkeder, storcentre, biblioteker og på sygehuse.

Også det skærpede forsamlingsforbud på ti personer kommer til at ramme landets fitnesscentre.

For fitnesscentrene betyder det, at der under holdtræninger højest må deltage ti personer - inklusive instruktøren.