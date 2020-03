Mundbind på vej fra Kina til danske plejecentre

Plejehjem over hele landet frygter, at de inden længe løber tør for mundbind og andet udstyr, der skal beskytte de ansatte mod at smitte hinanden og beboerne med coronavirus.

Han har netop fået hjælp fra Danske Diakonhjems samarbejdspartner i Kina.

- Jeg har været i kontakt med dem i weekenden, og det er aftalt, at vi kan få 50.000. De bliver sendt med fly, og kan være i Danmark sandsynligvis tirsdag, siger Emil Tang.

Danske Diakonhjem driver 50 plejecentre over hele landet, men planen er at dele sendingen med plejehjem uden for organisationen.

- Jeg skal mandag tale med myndighederne om, hvor de vil gøre størst gavn lige nu, siger Emil Tang.

På enkelte plejehjem, også uden for Danske Diakonhjem, har de i ugens løb været så desperate, at de selv har syet mundbind af lagner. Men dem har Styrelsen for Patientsikkerhed advaret mod at bruge, da de ingen sikkerhed giver.

- Der er en direkte infektionsfare ved at bruge dem, og derfor frarådes de på det kraftigste, siger Emil Tang.

Den store efterspørgsel hænger sammen med, at der generelt er stor usikkerhed om smittefare på plejehjemmene. Det skyldes blandt andet, at kun få ansatte indtil videre er testet for, om de er smittet med coronavirus.

Derfor må de fleste sygemelde sig for en sikkerheds skyld, men inden det sker, kan de have nået at smitte andre.

I denne uge gav nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen derfor medarbejdere i sundhedsvæsenet med lette til moderate symptomer mulighed for at blive testet.

Men endnu er der ikke for alvor kommet gang i udførelsen af testene.

Det skyldes, at en leverance af reagenser fra producenten Roche Diagnostics, som ellers var stillet i udsigt, ikke er kommet frem.

I OK-Fonden, der driver 16 plejehjem, siger direktør Ulrik Ahrendt-Jensen, at manglen på test betyder, at det bliver endnu vigtigere at sørge for, at ingen ansatte komme til at sprede smitte.

- Vi må tage alle de forholdsregler, vi kan, for at undgå spredning til kolleger eller beboere. Især sikrer vi en god håndhygiejne, men det handler også om at have nok dragter, masker og handsker, siger Ulrik Ahrendt-Jensen.

Han oplyser, at OK-Fonden arbejder på at skaffe flere masker:

- Lige nu er vi dækket ind, men vi har ingen stor buffer, og derfor er det et kapløb med tiden, siger han.