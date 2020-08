Mundbind kan være distraherende for buschauffører

Men selv om chaufførerne også er underlagt kravet om at skulle bære mundbind, synes Aarhus Sporvejes HR- og kvalitetschef, Bjarne Larsen, ikke, at det er en god løsning.

Aarhus Sporveje har mandag fået flere henvendelser fra passagerer, der undrer sig over, at de skal bruge mundbind i busserne, mens buschaufførerne kører uden.

- Chaufførerne skal bringe passagerer sikkert og godt igennem byen.

- Mundbindet kan distrahere. Brillerne kan dugge til, siger han.

Bjarne Larsen siger til Ritzau, at han ikke er overbevist om, at det er nødvendigt at inkludere chaufførerne i den gruppe af personer, der skal bære mundbind.

- Vi har en afskærmning mellem passagerer og chaufføren, som jeg synes, nogenlunde garanterer, at man ikke smitter hinanden, siger han.

Midttrafik, der ejer Aarhus Sporveje, oplyser desuden, at selskabets chauffører er blevet oplyst om, at kravet til mundbind gælder både passagerer og chauffører. Men Bjarne Larsen tilføjer, at chaufførerne skal bruge deres sunde fornuft.

Bjarne Larsen argumenterer for, at det kan have indflydelse på chaufførernes evne til at køre bussen, hvis de skal have mundbindet på hele tiden.

- Hvis man har en lang arbejdsdag på syv og en halv time, og man kører rundt i 30 grader udenfor og måske lidt mere indenfor, så kan det distrahere en anelse at have det her mundbind på.

- Derfor har vi sagt til vores chauffører, at i den udstrækning det påvirker det sikkerhedsmæssige, så er man nødt til at tage mundbindet af, siger han.

Tirsdag træder en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet i kraft, der påbyder folk at bruge mundbind, når de rejser med offentlig transport i Aarhus.