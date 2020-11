Mundbind i den kollektive trafik forsvinder ikke foreløbigt

Det fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Forventningen er, at også i tiden efter årsskiftet vil der sandsynligvis være et behov for at bruge mundbind.

- Selv hvis vi går ned i et niveau lavere end det niveau tre, vi er i nu, så er der fortsat et behov for at benytte sig af mundbind i den kollektive trafik, siger Benny Engelbrecht.

Han slår fast, at der skal ske en meget positiv ændring i smittetrykket, før at det vil ændre sig.

Opgørelserne fra Transportministeriet viser, at rejsekortaktiviteten de sidste fire uger ligger stabilt omkring 30 procent lavere end normalt.

Også S-togene og metroen i København har mellem 30 og 40 procent færre passagerer, mens Midttrafik og Fynbus ligeledes oplever færre rejsende.

- Den lavere aktivitet i den kollektive trafik fortæller mig, at folk har taget de gode vaner til sig og undgår myldretiden i den kollektive transport, når de kan det, siger Benny Engelbrecht.

- Det er selvfølgelig lidt selvmodsigende at skulle stå som transportminister og være glad for, at der er en fortsat nedgang i antallet af passagerer i den kollektive trafik, men det handler om, at vi skal passe på hinanden og forhindre smittespredning.

Ifølge transportministeren er det særligt omkring klokken 22, at der lige nu kan opstå større belastninger i den kollektive trafik.

Det er det tidspunkt, hvor barer, caféer og restauranter skal lukke under de nuværende restriktioner.