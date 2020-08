Mundbind eller visir bliver krav i kollektiv trafik om en uge

Det kommer til at gælde fra lørdag 22. august på alle tider af døgnet, oplyser statsministeren.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Om en uge bliver det et krav at bruge mundbind eller visir i den offentlige transport i Danmark. Det gælder alle over 12 år.

Kravet gælder ikke bare i tog og busser, men også på stationer og ved stoppesteder samt på færger og i taxaer.

Hidtil har det været en anbefaling af bruge mundbind i myldretiden.

I Aarhus og fem andre østjyske kommuner har brug af mundbind været påbudt.

Men nu bliver kravet altså landsdækkende.

- Vi gør det her nu, fordi smitten stiger i Danmark, samtidig med at aktiviteten også stiger.

- Mange er tilbage efter ferie, og vi bliver flere og flere i tog, metro og busser, siger Mette Frederiksen på pressemødet i Spejlsalen i Statsministeriet.

Kravet indføres om en uge, så butikkerne kan nå at få fyldt hylderne op, og folk kan nå at få købt mundbind.

Også medarbejderne i den kollektive trafik, eksempelvis buschauffører og billetkontrollører, skal iføre sig mundbind eller visir.

Når kravet træder i kraft, bliver det op til trafikselskaberne at håndhæve reglerne på samme måde, som de fører billetkontrol.

Hvis ikke passagererne bærer mundbind eller visir, vil man ikke kunne komme med, eller man vil blive bortvist fra transportmidlet, oplyses det i en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Statsministeren åbner også for, at brug af mundbind kan blive et krav andre steder end den kollektive trafik.

- Det kan godt være, at vi på et tidspunkt er nødt til at indføre krav om mundbind andre steder, eksempelvis i supermarkeder eller i venteværelse hos lægen, siger Mette Frederiksen.

Hun kommer også med en opsang til danskerne om at huske respekten for myndighedernes anbefalinger om afstand og brug af håndsprit.

- Vi har alle oplevet, at der er slækket lidt. Kram og knus sidder løsere i gadebilledet. Nogle steder er der ikke længere håndsprit, når vi handler ind. Vi bliver nødt til at minde hinanden om, at det skal tænke anderledes.