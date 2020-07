Multikunster snuppede Grammy foran Beyoncé

Det kom som et chok for mange - også for kunstneren selv - da Beck i 2015 vandt en Grammy Award for albummet "Morning Phase" og dermed slog både Beyoncé og Sam Smith.

Amerikaneren, som er født Bek David Campbell, er født og opvokset i det østlige Los Angeles, som under hans opvækst var et svært sted at være barn.

- Der var ikke en sportsklub, hvor du kunne gå hen og være en del af et hold og møde andre børn og få venner.

- Det var mere som at vokse op i en krigszone. Det handlede om overlevelse, har han sagt til The Guardian.

Selv om Becks forældre ikke er ukendte, så var der ikke meget luksus i Becks opvækst.

Hans mor, Bibbe Hansen, er kunstner og arbejdede som ung sammen med den verdensberømte maler Andy Warhol, mens hans far, David Campbell, er komponist.

- Alle, som har levet i fattigdom, vil genkende det. Der var intet plads. Nogle gange var der mad, andre gange var der ikke, har Beck fortalt.

I begyndelsen af 1990'erne begyndte Beck at optræde som folk- og bluesmusiker.

I 1993 udsendte han singlen "Loser", som blandede folk, rock og blues med hiphop.

"Loser" blev et stort hit på MTV og en slagsang for den såkaldte generation X.

Siden er det blevet til i alt 14 album, herunder "Odelay" (1996), "Sea Change" (2002) og senest sidste års "Hyperspace".

Hele vejen igennem har Beck leget med et mylder af musikalske udtryk og genrer som rock, hiphop, soul, funk og country - for bare at nævne et par stykker.

Berlingske har døbt ham "postmodernismens musikalske posterboy, hvis der nogensinde var én".

Om sine mange skift har Beck selv i et interview med mediet NPR sagt:

- Jeg tror, at jeg på et tidligt tidspunkt blev inspireret af auteurerne, filmskaberne, lige fra Truffaut og Godard til Scorsese og Hitchcock.

- Hver film havde sit eget liv, sine egne karakterer. Det er sådan, jeg ser mine album. Jeg ser dem som forskellige film.