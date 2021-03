Muligt embedsmisbrug fra officer i minksag undersøges

Forsvaret hjalp i slutningen af 2020 til, da alle mink i Danmark skulle aflives på grund af frygt for en coronamutation.

I den forbindelse efterforskes en anmeldelse fra en borger om, at en højtstående officer skulle have begået embedsmisbrug.

Det fremgår af Auditørkorpsets beretning for året, der er offentliggjort mandag.

Auditøren besluttede at iværksætte en undersøgelse af forløbet, efter at anmeldelsen kom 11. november.

Præcis hvad det påståede embedsmisbrug dækker over, oplyses ikke.

- Sagen efterforskes fortsat, lyder det i beretningen.

I november 2020 blev der vedtaget et midlertidigt forbud mod at holde mink i Danmark frem til 2022.

Det skete, efter at corona havde spredt sig mellem landets minkfarme, hvor virusset var muteret.

Mutationen frygtedes at kunne gå ud over effekten af en vaccine, og et stort arbejde med at få aflivet landets 15-17 millioner mink startede. Her hjalp Forsvaret til med at tælle og bortskaffe mink.

Frem til januar var der dog håb for, at nogle af minkene kunne blive holdt i live for at indgå i et forskningsprojekt. Det blev dog afvist.

Danmark var verdens største producent af minkskind. Helt slut er det dog ikke med danske minkskind endnu, da der stadig afholdes auktioner med skindene.

Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed i Danmark. Det hører under Forsvarsministeriet er uafhængigt af forsvaret.

Korpset har til opgave og foretage retsforfølgning i sager, hvor den militære straffelov er overtrådt, eller hvis ansatte i Forsvaret har overtrådt den civile straffelov, mens de var i tjeneste.

I 2020 blev der oprettet 864 militære straffesager. Det er lidt flere end året før.

Der blev udmålt en sanktion i 448 sager, hvilket er omkring en tredjedel mere end året før. Det skyldes særligt flere færdselssager.