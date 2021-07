Muhammedtegneren Kurt Westergaard er død - 86 år gammel

Satiretegneren Kurt Westergaard er død. Det oplyser hans familie til Berlingske.

Han blev 86 år. Han er sovet stille ind efter et længere sygdomsforløb.

Han efterlader sig en kone, deres fem sammenbragte børn, ti børnebørn og et oldebarn, skriver Berlingske.

I de sidste mange år af sit liv måtte Kurt Westergaard leve med livvagter, efter at hans tegning af profeten Muhammed i 2005 blev trykt i Jyllands-Posten.

Tegningerne affødte Muhammedkrisen, som er en af de mest alvorlige udenrigspolitiske kriser, Danmark har oplevet.

Kurt Westergaard blev født i 1935 i Døstrup i Himmerland.

I 1958 blev han uddannet lærer fra Ranum Seminarium. I årene efter arbejdede han som tysklærer på Grindsted Kost- og Realskole. Han nåede også at blive skoleinspektør på en specialskole på Djursland.

Han havde dog altid tegnet, og i 1983 blev han ansat som karikaturtegner på Jyllands-Posten.

Kurt Westergaard var forholdsvis ukendt for den brede offentlighed frem til 2005, hvor Muhammedtegningerne blev trykt.

Ud over at skabe en udenrigspolitisk krise, gjorde Muhammedtegningerne Kurt Westergaard til et mål for ekstreme islamister. Det er kommet frem, at der blev sat en dusør på mange millioner for at dræbe ham.

I 2012 overlevede han et attentatforsøg i sit eget hjem, hvor en somalisk mand trængte ind med en økse. Det lykkedes dog Westergaard at undslippe ved at låse sig inde på toilettet.

Efter attentatforsøget kom han under endnu skarpere overvågning af PET.

Han har i 2012 udtalt til B.T., at han skulle give PET besked hver gang, han skulle forlade sit hjem, men at han havde besluttet, at han ville lade PET om at være bekymret frem for selv at være det.

Flere andre er også blevet anholdt for at planlægge drabet på Kurt Westergaard.

I 2010 stoppede Kurt Westergaard som 75-årig på Jyllands-Posten, hvorefter han brugte sin tid på sit kunstneriske virke.

Han er blevet hædret med talrige priser, blandt andet Danske Bladtegneres hæderspris.