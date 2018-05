Mrsa-smitte fortsatte på historisk højt niveau i 2017

Den resistente mrsa-bakterie smittede sidste år fortsat et historisk stort antal danskere. Det fremgår af en opgørelse fra Statens Serum Institut, der har lavet en samlet opgørelse for antallet af smittede i 2017.

I alt blev 3588 smittet med mrsa sidste år, hvilket er på niveau med 2016, hvor der blev målt det højeste antal smittede i ti år.

Fagchef fra Statens Serum Institut Anders Rhod Larsen kan ikke sige, hvorvidt tallet er på vej op eller ned i 2018, men "det er i hvert fald rigtigt at sige, at det fortsat ligger på et historisk højt niveau" i 2017, lyder det.

Af de 3588 smittede, er 1251 smittet med den særlige husdyrvariant af mrsa, CC398, der findes hos svin.

Den resistente mrsa-bakterie er et problem, fordi den er immun over for behandling med methicillin - et antibiotikum i familie med almindelig penicillin.

Det betyder, at mrsa-smittede, der får infektioner, er vanskeligere at behandle og kræver behandling med meget specielle antibiotika.

De fleste, der smittes med mrsa, er dog raske smittebærere, der ikke mærker noget til bakterien. Derfor kan antallet af smittede også være højere end det, der er opgjort, da de smittede først registreres, når de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet.

- Der er rigtig mange af os, der er bærer af stafylokokker, omkring en tredjedel af os, og nogle af dem vil også være mrsa.

- Det er først, når de går ind og giver anledning til en infektion, og man måske går til lægen med en skramme eller en byld, der ikke går væk, at man finder ud af, at der sidder en stafylokok og i nogle tilfælde en mrsa, forklarer Anders Rhod Larsen.

Diagnosticeres man med mrsa foretages der en opsporing af bakterien i ens familie. For personer, der arbejder med svin, testes man automatisk for mrsa, når man kommer i forbindelse med sygehusvæsenet.

Tidligere undersøgelser har vist, at der er sket en stigning i tilfælde, hvor den smittede har fået mrsa ved kontakt til hospitaler, plejesektor eller til en anden person, der er smittet med mrsa.

I december indgik regeringen og samtlige partier i Folketinget en politisk aftale, der betyder, at der fra 2018 til 2022 afsættes 302,6 millioner kroner, der blandt andet skal bruges til at bekæmpe udbredelsen af bakterien husdyr-mrsa.