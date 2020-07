Mr. Peace and Love er stadig på stikkerne

Mindst den ene hånds fingre ryger nærmest automatisk op i V-form, hvorefter den tidligere beatle oftest supplerer håndtegnet med et "peace and love".

Sådan har det været. Og sådan er det stadig, selv om Liverpool-drengen med det borgerlige navn Richard Starkey den 7. juli fylder 80 år.

Ringo Starr er bedst kendt som trommeslageren fra Beatles, hvor han af kritikere er blevet fremhævet som den mindst talentfulde af de fire.

Han er dog også af andre hædret for sin særlige evne at tæve skindet, og i 2011 kårede Rolling Stones Magazine ham til den femtebedste trommeslager nogensinde.

Talentet - begrænset eller ej - bragte ham i The Beatles ved flere lejligheder også fra trommerne og frem til mikrofonen. Eksempelvis er han stemmen på de to hitnumre "Yellow Submarine" og "With a Little Help from My Friends".

Efter Beatles-opløsningen for 50 år siden gik Ringo Starr som de øvrige bandmedlemmer solo, og i starten gik det godt.

Hans første plader solgte faktisk bedre end John Lennons, men succesen varede ikke ved.

Salgstallene faldt fra album til album, og sideløbende begyndte Ringo Starr at drikke i et omfang, så han på et tidspunkt efter eget udsagn tømte 16 flasker vin om dagen.

Han tog også stoffer, og bankede ved flere lejligheder - i stærk kontrast til sit image som fredselsker - sin kone, den tidligere Bond-pige og model Barbara Bach.

I 1988 lod Starr sig indlægge til afvænning, og siden har han angiveligt ikke drukket alkohol.

I stedet har han spillet musik, og det gør han med sit All Starrs Band endnu.

Bandet havde planlagt en større turné i år, men på grund af coronavirusset er turnéen udskudt til næste år.

- Det er svært for mig, siger han i artikel om udskydelsen på sin egen hjemmeside.

- I 30 år tror jeg kun, at jeg har misset to eller tre koncerter og aldrig en hel turné. Men sådan er det for os alle nu. Jeg er nødt til at blive hjemme ligesom jer andre, og vi ved jo alle, at det er det fredelige og kærlige at gøre for hinanden.

Når turneen i stedet tager fart fra foråret 2021, vil den lille rockmusiker med det store humør så være 80 år, når han optræder bag mikrofon og trommer med sveden haglende fra panden.