Se billedserie Tage Pedersen er vokset op med mink, fra han blev født, og har haft alle ledende poster i dansk minkavl. Branchens succes i de gode år, mener han, skyldes et sammenhold, som andre brancher kan lære af. (Arkivfoto) Foto: Free

Send til din ven. X Artiklen: Mr. Mink tæller minutterne til deadline Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mr. Mink tæller minutterne til deadline

På to generationer blev et bierhverv med omstridt dyrevelfærd til et af landbrugets guldæg. Nu er det slut med minkavl i Danmark, vurderer Danmarks Mr. Mink.

Danmark - 07. november 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

En visionær mand tog fra Hedensted til Vejle. For sine sparepenge tog han fem mink med hjem på bagagebæreren. Det er 70 år siden, at en mejerist - efter at have hørt om minkavl i Canada - grundlagde Danmarks største minkimperium. Det imperium sank som resten af landets omkring 1000 minkfarme i grus med regeringens beslutning i den forgangne uge om at aflive samtlige danske mink.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger