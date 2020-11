Mr. AaB har ikke sluppet fodbolden helt

At sige, at Lynge Jakobsen har AaB-blod i årerne, er en underdrivelse.

Det er nu syv år siden, at Lynge Jakobsen, som 10. november fylder 70 år, forlod jobbet. Men helt sluppet fodbolden har han ikke.

Siden dengang har han været medlem af bestyrelsen i AaB, hvor han er med til at sætte kursen for det nordjyske fodboldflagskib.

- Jeg trækker ikke mere i trådene, end at jeg er et menigt bestyrelsesmedlem, og jeg har selvfølgelig på bestyrelsesmøder min mening og taleret om de punkter, der måtte være oppe, sagde han i en podcast fra Mediano i 2017.

Lynge Jakobsen blev ansat som sportsdirektør i AaB i 1996 og var med til at vinde DM-titlerne i 1999 og 2008.

Tidligere var han træner i en årrække, men vendte tilbage til Aalborg-klubben og blev ansvarlig for at sammensætte holdet.

Ud over jobbet som sportslig ansvarlig i AaB var han i sit sidste år i direktionen også overordnet direktør for hele forretningen efter Poul Sørensens farvel.

AaB-manden var blandt andet kendt for at være dygtig til at spotte store talenter, købe dem billigt og sælge dem dyrt. Eller som han var kendt for at sige:

- Det bedste, vi nordjyder ved, er vin ad libitum og transferfrie spillere.

Da han i 2013 forlod butikken, var han glad for at gøre det af egen fri vilje:

- Når man har været her i så lang tid som mig, så har det for mig været værdifuldt at træffe beslutningen selv. I fodboldens verden er det en kendt sag, at hvis man ikke passer på, så får man det sidste spark, sagde Lynge Jakobsen samme år.

Siden august i år har han desuden været en del af programmet "Købmændenes klub", hvor han sammen med den tidligere sportsdirektør i FC København Niels-Christian Holmstrøm diskuterer aktuelle fodboldemner.

Programmet udgives i videoform på Dplay og som podcast.

I foråret fortalte Lynge Jakobsen til Nordjyske, at han har en alvorlig sygdom i lungerne. Derfor har han og konen, Gitte, holdt sig meget for sig selv, og de passer fortsat på, når de mødes med andre, fortæller han til Ritzau.