Movia bøjer sig for kritik af forsvindende pensionistkort

Movia, DSB og Metroselskabet er sammen kommet frem til, at det ikke nytter noget at fjerne de såkaldte mimrekort, der er en særlig rabatordning for pensionister, som benytter den offentlige transport på Sjælland.

I stedet orienterede de mandag transportminister Benny Engelbrecht (S) om, at de tre selskaber, der er samlet i Din Offentlige Transport, DOT, vil prøve at finde en anden løsning.

Det oplyser Movia tirsdag i en pressemeddelelse.

- Det gør ondt at læse om eksempler på borgere, der får over 400 procent dyrere rejser med den kollektive transport, skriver Movia.

Samtidig understreger Movia, at baggrunden for ændringer er en bunden opgave om at "harmonisere" rabatterne i Øst- og Vestdanmark.

- At gøre ingenting er derfor ikke en mulighed for DOT, lyder det.

Det hidtidige forslag fra DOT ville betyde, at 60.000 pensionister ville få dyrere rejser, mens 150.000 ville få billigere rejser ifølge Movia.

- DOT har foreslået den model, som DOT finder mindst ringe, når den stillede opgave var at indføre en ordning på hele Sjælland som nogenlunde svarer til forholdene i resten af landet, som allerede er harmoniseret, skriver Movia.

- Det nye forslag betyder, at flere sjællændere vil få glæde af rabatten - både dem der ikke rejser så meget, og særligt dem, der bor i Syd- og Vestsjælland.

- Men i Movias bestyrelse er vi åbne for, at DOT kan justere i modellen, så den for eksempel indfases over en længere periode.

Der står dog intet i pressemeddelelsen om, hvordan Movias nye model vil se ud.

Den oprindelige løsning udløste stor politisk kritik, fordi mimrekortene forsvinder. Blandt andet har SF's gruppeformand, Jacob Mark, harceleret over, at hans mormor mister sit mimrekort.

Transportminister Benny Engelbrecht kalder på Twitter beslutningen om at lave en ny model for "klog".

- Klogt af DOT at udarbejde et forslag til en anden model for pensionistreformen. De prisstigninger, vi har hørt om, har været meget voldsomme, og jeg forstår godt, at mange borgere har følt sig utrygge ved, hvordan det vil påvirke deres hverdag.