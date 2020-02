Motowns mirakelmager gav sjæl til USA

Det siges, at nogle musikere qua deres virke er med til at redefinere en helt genre. Sådan en musiker er Smokey Robinson.

Smokey Robinson blev født William Robinson i en fattig familie i Detroit i USA. Som barn tillagde han sig kælenavnet Smokey, fordi han godt kunne lide western-film og syntes, at navnet lige så godt kunne have tilhørt en cowboy på prærien.

Han var interesseret i musik, fra han kunne gå, og Smokey Robinson formede i 1955 sit første band, der dengang hed Five Chimes.

Bandet fik nye medlemmer og skiftede navn til det mere velkendte Smokey Robinson and the Miracles (i dag bare the Miracles). Kort tid efter mødte han stifteren af pladeselskabet Motown, Berry Gordy, som han imponerede med sin vokal.

Med sange som "Ooh Baby Baby" og "The Tracks of My Tears" slog bandet sit navn fast som et af Motowns bedste.

I 1969 valgte Smokey Robinson at stoppe i bandet og blive vicepræsident for Motown. Han kunne dog ikke holde sig væk fra musikken, så efter et år som pensioneret sanger indledte han sin solokarriere, der skulle vise sig at blive yderst succesfuld.

Sideløbende har han skrevet musik for andre. Blandt andet til Jackson Five, hvor bandet med en 11-årig knægt ved navn Michael Jackson i front 1969 toppede hitlisterne med Smokey Robinsons sang "Who's loving you".

I dag er det vel nok kun stifter Berry Gordy, der står som et større symbol på Motown, som udviklede sig til en bevægelse inden for sort musik.

Han er blevet introduceret i både rockens og sangskrivernes Hall of Fame. Smokey Robinson er stadig aktiv den dag i dag.