Motorvej spærret - normal trafik ventes efter myldretiden

Årsagen er et uheld, hvor flere biler har været involveret. Der er dog ikke meldinger om tilskadekomne, oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Politiet skriver videre, at man håber på at kunne åbne for trafik igen omkring klokken 9.00. Bilister skal dog først regne med, at der er normal trafik igen i løbet af formiddagen, melder Vejdirektoratet.

Uheldet er sket mellem Hvidovre og Folehaven.

- Færdselsuheld på Holbækmotorvejen i indadgående retning lige før Folehaven. Mindre uheld med fem biler involveret, skriver Hovedstadens Beredskab, der arbejder på stedet, på Twitter.

Der meldes kort før klokken 9.00 om ekstra rejsetid på strækningen på cirka 20 minutter.