Motorvej E45 blev spærret: 14 mænd anklages for kidnapning

En gruppe bandemedlemmer fra København og Odense tog til Aarhus for at kidnappe tre mænd.

Sådan lyder anklagen mod 14 mænd, der onsdag er på anklagebænken i Retten i Aarhus.

De blev anholdt natten til 16. januar efter en heftig politijagt, der endte med en afspærring af motorvej E45 ved Vejle.

Forinden havde gruppen ifølge politiet overfaldet og kidnappet tre mænd ved en parkeringsplads på Gudrunsvej i det vestlige Aarhus.

De tre mænd blev ifølge anklageskriftet hevet ind i bilerne, hvor de angiveligt blev truet med pistoler og knive.

Den ene af mændene blev på et tidspunkt smidt i bagagerummet.

De anklagede mænd er efter politiets opfattelse medlemmer af banderne NNV, der står for Nørrebro-Nordvest, samt Korsløkkegruppen - sidstnævnte er en bande med base i Odense.

Specialanklager Jesper Rubow, Østjyllands Politi, kan ikke løfte sløret for, hvilket motiv de anklagede mænd efter hans opfattelse skulle have haft med aktionen:

- Men jeg kan sige så meget, at det efter vores opfattelse ikke var en hyggevisit, der var årsagen til, at de her 14 mænd tog tværs over landet, siger han.

Politiet tog da heller ingen chancer, da de anholdte mænd blev fremstillet i grundlovsforhør.

Retsbygningen i Aarhus blev bevogtet af skarpt bevæbnede betjente, og op til forhøret kontrollerede politiet biler, der ankom med færgen fra Sjælland.

12 personer, der befandt sig nær retsbygningen op til forhøret, blev bortvist, oplyste politiets vagthavende dengang.

Når sagen indledes onsdag, vil sikkerhedsopbuddet også være massivt.

Sagen kommer til at foregå i et lejet lokale, da retsbygningen ikke har plads til de mange anklagede og deres forsvarsadvokater.

Politi og anklagemyndighed går efter at få bragt en særlig bandeparagraf i spil.

Den giver mulighed for at forhøje straffen op det dobbelte, når det drejer sig om banderelateret kriminalitet.

- Det er vores opfattelse, at det, der skete her, var egnet til at skabe en konflikt mellem nogle bandegrupperinger. Hvis retten er enig i den vurdering, er der mulighed for at idømme dobbelt straf, siger Jesper Rubow.

Der er afsat 11 retsdage til sagen. Der ventes dom 3. november.