Morten Østergaard sender hilsen og opråb til statsministeren

Men Morten Østergaard havde også en anmodning til regeringen med sig til landsmødet.

- Stort tillykke med statsministerposten. Jeg vil gerne sende et meget klart løfte. Vi kunne ikke drømme om at gøre det, som partierne, der hjalp Lars Løkke (V) til magten, gjorde sidst.

- Vi er her ikke for at stikke en kæp i hjulet på andre. Det betyder også, I kun møder vores kritik, når det ikke går hurtigt nok.

- Vi vil gøre håb til handling allerede nu i den første tid med den nye regering, siger Morten Østergaard.

De Radikale har fremlagt 15 mål med overskriften "Fra håb til handling", som blandt andet handler om klima og forebyggelse af fattigdom.

På Socialdemokratiets kongres i Aalborg, der også finder sted i denne weekend, takkede statsminister Mette Frederiksen De Radikale og de øvrige støttepartier, SF og Enhedslisten, for samarbejdet.

Hun lovede, at der kommer handling bag ordene i forståelsespapiret fra juni.

- Derfor er vi nu i gang med at forpligte hele Folketinget på målet. En bindende klimalov skal være på plads inden jul, siger Mette Frederiksen.

Modsat sædvane er De Radikale denne gang kun støtteparti for en socialdemokratisk ledet regering.

Det var netop Mette Frederiksen, som sidste år gav en kold skulder til De Radikale ved at annoncere, at Socialdemokratiet ville i regering alene.

Allerede før valget 5. juni kørte Morten Østergaard hårdt på med krav om en ny retning for Danmark, herunder en opblødning af den stramme udlændingepolitik.

Desuden stillede partiet krav til den økonomiske politik, hvor De Radikales ønske om udbudsreformer og tiltrækning af mere udenlandsk arbejdskraft er en rød klud i hovedet på S-regeringen, SF og Enhedslisten.

Morten Østergaard har et håb om, at et parti som Venstre vil være til at tale med. Også i udlændingepolitikken, hvor Venstre i forrige valgperiode ellers strammede skruen gevaldigt.

- Hvis Venstre vil være med til at gøre Danmark grønnere, friere og stærkere, så står vores dør åben.

- Derfor står døren åben for et samarbejde, uanset hvem I måtte vælge i næste weekend, siger Morten Østergaard.

Venstre afholder lørdag 21. september ekstraordinært landsmøde.

Her skal partiet vælge ny formand og næstformand, efter at formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen blev nødt til at trække sig efter interne uenigheder.

Jakob Ellemann-Jensen er foreløbig eneste kandidat til formandsposten.