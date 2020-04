Morten Østergaard har bestilt tid hos frisøren

De Radikale er glade for, at et flertal af partierne er blevet enige om at genåbne en større del af Danmark fra på mandag.

Det fortæller leder Morten Østergaard (R), som "har bestilt tid hos frisøren".

- Jeg er glad for, at det er lykkes alle partier i Folketinget at blive enige om at lade de liberale serviceerhverv, som blev bedt om at lukke ned for at dæmpe spredningen af coronavirus, åbne fra på mandag, siger han.

Han tilføjer, at det gælder alle fra frisører til fodterapeuter.

- Jeg er også glad for, at domstolene og udvalgte forskningslaboratorier på universiteterne igen kommer til at fungere, siger han.

Ifølge den radikale leder vil der i løbet af de kommende dage blive offentliggjort retningslinjer for, hvordan genåbningen af de liberale erhverv kommer til at foregå.

- Grundlæggende er vurderingen, at det er fuldt forsvarligt at lade de her titusindvis af mennesker komme tilbage på arbejde i alle de her saloner og klinikker, siger han.

Nu fortsætter forhandlingerne om at hjælpe isolerede ældre og sårbare, fortæller Morten Østergaard.

- Forhandlingerne fortsætter, så vi kan få taget nogle initiativer i retning mod dem, siger han.

Mens de liberale erhverv åbner igen, må restaurationsbranchen, højskoler og efterskoler dog fortsat vente.

- Sundhedsmyndighederne kan ikke anbefale, at vi på nuværende tidspunkt lader restaurationslivet åbne igen og lader de unge vende tilbage på efterskoler og højskoler.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg havde håbet, at det var muligt at genåbne efterskoler og højskoler. Jeg ved, at der er mange unge, som gerne vil tilbage. Jeg håber, at det bliver muligt i den fase, som jo skal træde i kraft den 10. maj.

- Men vi kan ikke sidde myndighedernes klare anbefaling om, at det ikke skulle med i denne omgang, overhørig, siger Morten Østergaard.