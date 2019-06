Morten Østergaard: Jeg kan ikke bøje mig mod utroværdige løfter

- Det svære er at omsætte tankerne til noget forpligtende, som vi kan støtte os på bagefter. Det er det, vi har til gode at se endnu, siger han.

- Jeg tænker, det er lidt mærkeligt, at man med lethed kan blive enig om, at nu skal vi have et normeringsløft, eller nu er det på tide at stoppe besparelser og investere i uddannelse, hvis man ikke samtidig er klar til at være ærlig omkring, hvad der skal til, for at det kan blive til virkelighed.

- Vi insisterer på, at den sammenhæng skal være der. Men det er ikke sådan, at vi siger, at det skal være præcist på den radikale måde, der skal bare være en sammenhæng, siger Morten Østergaard.

Det er ingen hemmelighed, at ikke mindst Enhedslisten og De Radikale er meget uenige om, hvordan den økonomiske politik skal føres.

Mens De Radikale ønsker udbudsreformer og mere udenlandsk arbejdskraft, vil Enhedslisten beskatte samfundets rigeste hårdere.

Enhedslisten mener, i øvrigt lige som Socialdemokratiet og SF, at De Radikale fik sat et alt for stort aftryk på den økonomiske politik under regeringsforhandlingerne i 2011.

Forhandlingerne førte dengang til en S-R-SF-regering under ledelse af statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Perioden blev dog turbulent, og i 2014 forlod SF regeringen.

Morten Østergaard er mødt frem til forhandlingerne efter at have været til De Radikales hovedbestyrelsesmøde i Nyborg tidligere lørdag.

Her fik Morten Østergaard fuld opbakning til at fortsætte den linje, han lagde i valgkampen.

Han erklærer sig klar til at indgå kompromiser, men ikke for enhver pris.

- Vi kan jo ikke bøje os mod, at man vil love ting, som man ikke kan skabe en troværdighed om, kan leveres.

- Men vi er sådan set klar til at forhandle om hvad som helst. Bare det fører derhen, hvor vi gerne vil, nemlig at vi i fællesskab får levet op til de forventninger, som vi har skabt, om en ny retning for Danmark, siger han.