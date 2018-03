Morten Helveg får ingen erstatning i Se og Hør-sag

Morten Helveg Petersen havde krævet 250.000 kroner i kompensation, for at Se og Hør havde skaffet sig adgang til hans kreditkortoplysninger.

EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen (R) får ingen godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør. Afgørelsen er faldet fredag ved Retten i Lyngby.

I stedet skal han nu betale sagens omkostninger på 170.000 kroner.

Retten fastslår i sin dom, at Morten Helveg ikke er blevet krænket.

Han har ikke været udsat for en overvågning, og de oplysninger om hans kreditkort, som er blevet lækket til Se og Hør, har i sig selv ikke karakter af en krænkelse.

Derfor er han ikke berettiget til en godtgørelse for tort. Tortgodtgørelse er en form for erstatning til ofre for ydmygelser, for eksempel seksualforbrydelser.

Den danske EU-parlamentariker er den første af i alt 21 kendte til at få sit krav om godtgørelse i forbindelse med Se og Hør-sagen afgjort i retten.

Ud over Morten Helveg Petersen har skuespillerne Mads Mikkelsen og Casper Christensen samt musikproduceren Remee stævnet Aller Media, to tidligere chefredaktører og den såkaldte tys-tys-kilde.

Advokat Kåre Pihlmann repræsenterer tidligere chefredaktør Kim Henningsen. Han mener, at dommen kan få betydning for de øvrige sager.

- Jeg vil i opfordre de 21 andre sagsøgere til at læse dommen grundigt igennem. Navnlig afsnittet om sagsomkostninger, siger Kåre Pihlmann.

Se og Hør-sagen startede i 2014. Her udgav den tidligere Se og Hør-journalist Ken B. Rasmussen bogen "Livet, det forbandede".

I bogen beskriver han, hvordan en tys-tys-kilde fodrede ugebladet med oplysninger om kendte ud fra deres brug af kreditkort.

I en tilståelsessag i august 2016 modtog Aller Media en bøde på ti millioner kroner. Tidligere nyhedschef Lise Bondesen og tidligere redaktionschef Kim Bretov blev hver idømt seks måneders betinget fængsel.

24. november 2016 blev to tidligere chefredaktører, to journalister og tys-tys-kilden selv dømt. Straffene landede på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget fængsel.

14. november 2017 kom det frem, at 21 kendte stævner Aller Media, to tidligere chefredaktører samt tys-tys-kilden med krav om godtgørelse på i alt seks millioner kroner for den ulovlige overvågning.