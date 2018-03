Morten Helveg er overrasket over manglende erstatning

Retten i Lyngby har afgjort, at EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen ikke får nogen godtgørelse, efter at han blev udsat for ulovlig overvågning af Se og Hør.

- Jeg er forundret over dommen, fordi jeg ved, at der har været kigget i mit kreditkort og mine transaktioner. Jeg er overrasket over, at retten alligevel ikke finder, at det skal have økonomiske konsekvenser, siger EU-parlamentarikeren Morten Helveg Petersen.